Компания Skoda приступила к тестам новой Fabia

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07.10.2020, 3:00, Новости дня

Чешский автогигант Skoda приступил к тестовым испытаниям обновленного хетчбэка Skoda Fabia.

Автомобиль в виде прототипа уже удалось запечатлеть фотошпионам. Вместе с тем основные изменения по внешнему виду оказались скрытыми надежным камуфляжем, тогда как модель тестируется в кузове от Volkswagen Polo. Примечательно, буквально неделю назад глава чешского бренда анонсировал работу над выпуском Fabia 2021 модельного года.

Вместе с тем новинка будет построена на платформе MQB-A0, которая уже задействована в популярных моделях Seat Ibiza и Audi A1. Пока инсайдеры не готовы делиться данными о том, какие силовые агрегаты и другие узлы будут применены в отношении компактного хетчбэка Fabia 2021 модельного года.



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