Le Figaro – за «макроновскую щедрость» заплатят будущие поколения французов

07.10.2020, 2:50, Новости дня

В системе социального обеспечения Франции уже давно сформировалась «гигантская» бюджетная дыра, однако власти страны продолжают перекладывать этот дефицит на плечи будущих поколений, констатирует обозреватель Le Figaro. Как подчёркивает журналист, французские чиновники при этом сыпят пустыми обещаниями, уверяя, что дефицит будет ликвидирован в ближайшие годы — однако на деле единственным вариантом для его ликвидации в их арсенале пока остаётся наращивание налоговой нагрузки на граждан.



Reuters

Вот уже более 45 лет Франция «живёт не по средствам» — со времён нефтяного кризиса 1973 года ни одно правительство страны не предложило проекта бюджета, в котором не было бы дефицита, пишет Le Figaro. Как напоминает обозреватель издания, за этот период государственный долг страны вырос до непомерных величин: недавно он превысил €2640 миллиардов (то есть 114% французского ВВП), и нынешний кризис, ставший для Франции «самым серьёзным в её истории экономическим потрясением мирного времени», явно не поможет обратить этот рост вспять.

Что бы ни говорил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, уже обещавший, что долги, набранные на фоне пандемии, будут выплачены в течение пяти лет, никаких сомнений быть не может — Парижу ещё долго придётся жить с «финансовыми стигматами коронавируса», подчёркивает журналист Le Figaro. По мысли автора, чтобы в этом убедиться, достаточно обратить внимание на слова министра-делегата по вопросам государственных средств Оливье Дюссопта. «В системе социального обеспечения Франции будет ещё долгое время существовать серьёзный дефицит, который в ближайшие годы скорее всего составит 20 миллиардов евро», — признал Дюссопт 29 сентября, представляя проект бюджета этой системы на 2021 год.

«Но могло ли вообще быть по-другому? — вопрошает обозреватель Le Figaro. — К концу года в бюджете прогнозируется дыра в размере 44 миллиардов, а в 2021-м она составит около 27,1 миллиарда — то есть примерно столько же, сколько было в 2010-м после финансового кризиса. А ведь тот дефицит Франция только готовилась ликвидировать до начала пандемии коронавируса, и готовилась лишь потому, что целое десятилетие прикладывала большие усилия, в том числе экономя на здравоохранении…». При этом «липовыми» чеками* правительство точно не уладит проблему, а скорее наоборот, убеждён автор статьи.

«Действительно ли было необходимо продлевать отпуск для отцов новорождённых детей до 28 дней и делать такой отпуск частично обязательным? — пишет он. — Эта пусть и полезная, но вряд ли такая уж важная во времена экономического кризиса мера вызывает вопросы, особенно если вспомнить, во что она встанет (а это 500 миллионов евро за полный год)».

Но есть у «макроновской щедрости в кредит» и гораздо более серьёзный аспект — им стало создание правительством «пятого социального риска»** вместе с новым подразделением в системе соцобеспечения, которому будет поручено обеспечение ухода за пожилыми людьми, убеждён обозреватель Le Figaro. Как признаёт журналист, отрицать серьёзность этой проблемы невозможно: решить её обещали в своё время и Николя Саркози, и Франсуа Олланд, хоть они оба в итоге и отступили, испугавшись непомерных расходов. Тем не менее подход к ней нынешних властей «отдаёт халатностью», полагает автор.

Как отмечается в материале Le Figaro, в июле — то есть в самый разгар коронавирусного кризиса — парламент Франции поддержал законопроект, предусматривающий создание пятого подразделения системы соцобеспечения и не только передачу в его ведение средств, выделенных на поддержку пожилых граждан, нуждающихся в постоянном уходе, но и расширение его бюджета на €1 миллиардов к 2021 году и на 3—5 миллиардов к 2024-му. При этом на вопрос, откуда взять эти деньги, существует пока лишь один ответ — составленным спецкомиссией, работавшей над организацией пятого подразделения, «бесконечным списком» из новых налогов и старых налоговых льгот, рекомендованных к ликвидации. Каждый из пунктов списка в случае его претворения в жизнь произведёт «эффект разорвавшейся бомбы» — но единственным выходом из такого тупика, предложенным министром солидарности и здравоохранения Франции Оливье Вераном, стало очередное «совещание с партнёрами в ближайшие месяцы», иронизирует автор.

А меж тем Веран, который сейчас полностью поглощён борьбой против коронавируса, 29 сентября сделал ещё одно неосторожное заявление, дав народу обещание, которое он точно не сможет выполнить, продолжает обозреватель Le Figaro. «Система социального обеспечения Франции свои задолженности гасит, и мы сделаем всё возможное, чтобы вновь сбалансировать её бюджет, — «отчеканил» Веран, «практически слово в слово повторив увещевания всех своих предшественников на протяжении почти 20 лет». — Нести ответственность — значит в том числе спокойно готовиться к будущему, не перенося при этом долговое бремя на будущие поколения».

Однако вот уже четверть века система социального обеспечения страны занимается именно этим — ведь всё это время её долги перекладываются на амортизационный фонд, который привлекает финансирование за счёт кредитов на рыночных условиях и в который ежегодно уходят налоговые поступления, подчёркивает автор. Эта структура, которая носит название Фонд обслуживания долга системы соцобеспечения (Cades), была создана правительством ещё в 1996 году, и изначально должна была просуществовать лишь 13 лет. Но из-за «гигантских и хронических» долгов системы соцобеспечения этот срок уже много раз продлевался, причём в последний раз его продлилили нынешним летом до 2033 года — а в следующий раз, по замыслу властей, могут продлить до 2045-го, пишет журналист.

«Итак, не в обиду будет сказано Оливье Верану и Оливье Дюссопту, но дыра в бюджете системы соцобеспечения, вопреки всем обещаниям, завтра не закроется, а отрицать это — значит совершать политическую ошибку, которую будущие поколения вряд ли забудут», — подытоживает он.

* Имеются в виду, в частности, так называемые туристические чеки, распространявшиеся среди малоимущих граждан во время пандемии и предназначенные для оплаты проживания в гостиницах, еды в ресторанах и т. п. (прим. ИноТВ).

** Система соцобеспечения Франции включает четыре главных области — пенсионное обеспечение, предоставление больничных, выплату семейных пособий и страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; подразумевается, что каждое из направлений обеспечивает страхование граждан от определённого «социального риска». Президент страны Эммануэль Макрон недавно предложил законодательно оформить пятый такой риск — потребность в уходе для пожилых людей (прим. ИноТВ).