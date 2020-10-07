Мнение: СВР подтверждает присутствие сирийских боевиков в Карабахе

07.10.2020, 2:10, Разное

Глава СВР Нарышкин подтвердил в общем-то не секретную информацию о том, что в Карабахе воюют сирийские боевики представляющие различные террористические организации.

СВР подтверждает присутствие сирийских боевиков в Карабахе

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обеспокоен возможностью превращения Закавказья в плацдарм для членов террористических организаций в условиях вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении главы СВР, поступившем во вторник в ТАСС от пресс-бюро службы.

"Разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе как магнит притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур", – подчеркнул Нарышкин.

"Нас не может не беспокоить, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда боевики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию", – подчеркнул он.

"По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности [таких как] "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), "Фиркат аль-Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок", – заявил глава СВР. Он подчеркнул, что речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне.

Нарышкин считает, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернутся к переговорам.

"Мы не сомневаемся, что при содействии международного сообщества стороны конфликта в конце концов прекратят применение силы и сядут за стол переговоров", – заявил он.

Глава СВР подчеркнул, что для России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ недопустима новая война в регионе. "Нам также далеко не безразлично, что в ходе боевых действий гибнут представители дружественных нам армянского и азербайджанского народов", – отметил Нарышкин.

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Можно отметить определенные нюансы данного заявления.

1. Хотя не является секретом, кто и как завозит террористов в Азербайджан и Карабах, глава СВР предпочел не уточнять насчет роли Турции, которая полностью контролирует упомянутые группировки "Султан Мурад" и "Фиркат аль-Хамза". Конечно, боевики просачиваются туда не сами, через границы, а на турецких и азербайджанских самолетах. Это весьма показательное умолчание. Для баланса упомянуты неназванные курдские боевики, воюющие на стороне армян. Здесь можно при желании увидеть определенные нюансы текущих российско-турецких отношений, часть из которых носит непубличный характер.

2. Также вновь подчеркнут российский нейтралитет в этой войне, с призывами к прекращению огня и переговорам. Это было достаточно ожидаемо. Пока не происходит нападения на саму Армению, РФ не собирается втягиваться в карабахскую войну, что создает проблему для Армении, которая легко могла бы тянуть войну против Азербайджана, но против Азербайджана и Турции ее возможности существенно слабее.

Прочее.

Карабхские военные отмечают некоторое снижение интенсивности боевых действий связанных в числе прочего с погодой.

Тем не менее по их оценкам, ситуация остается стабильно-напряженной.



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