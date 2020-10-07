 

Британия назвала крупнейших экспортеров вооружений

07.10.2020, 1:55, Новости дня

Министерство внешней торговли Великобритании опубликовало отчет за 2019 год, в котором указано, какие страны, по данным Лондона, являются крупнейшими экспортерами вооружений.

На первом месте в британском отчете находятся США (47 % от общего объема продаж вооружений в мире). Второе место отводится самой Великобритании (16%). Третью строчку занимает РФ (11%), четвертую – Франция (10%), передает ТАСС.

В марте Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, согласно которому в 2015–2019 годах в пятерку лидеров по объемам экспорта оружия вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай.



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