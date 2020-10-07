В российском модуле на МКС нашли возможные места утечки воздуха

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07.10.2020, 1:55, Новости дня

В модуле «Звезда» на МКС найдены два возможных места утечки воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей.

Переговоры транслирует НАСА, передает РИА «Новости».

Специалист подмосковного Центра управления полетами сообщил космонавтам, что «есть две предполагаемые зоны». Предлагается за «сегодняшние ночные съемки» камерами GoPro указанные зоны «посмотреть с пристрастием».

Одна из зон находится у аппаратуры широкополосной системы связи, другая – в районе трубопроводов. Отмечается, что первую зону определили по движению пылинок, зафиксированных камерой GoPro.

Напомним, утечка, обнаруженная в модуле «Звезда», превышает величину нормативных утечек, может потребоваться дополнительная доставка кислорода.



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