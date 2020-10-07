 

Пенелопу Крус атаковали армяне и азербайджанцы

07.10.2020, 1:55, Новости дня

Актриса Пенелопа Крус опубликовала в соцсетях постер к фильму «The 355» с флагом Колумбии. В комментариях начался спор между армянами и азербайджанцами, так как флаг Колумбии перепутали с флагом Армении.

В комментариях к публикации актрисы в Instagram армян упрекают в том, что они перепутали флаг собственной страны с флагом Колумбии, армяне же заявляют, что никакой путаницы не было, это выдумка азербайджанцев. 

el.karapetyan пишет: «Все азербаджанцы как один пишут, будто армяне подумали, что это их флаг. Захотела найти хоть одно такое заявление со стороны армян, терпеливо прочла все 9 тыс. комментариев и, как думаете, что? Правильно, Ничего. Ничего подобного не нашлось».

Однако спор все равно перешел на тему Нагорного Карабаха. Азербайджанцы стали писать комментарии о том, что Нагорный Карабах – территория Азербайджана, а армяне призвали осудить азербайджанскую агрессию.

«Успокойтесь армяне – это не ваш флаг», – указала gunellahmedova.

«Сейчас армяне напишут, Пенелопа снялась в новом в фильме, в поддержку армян», – предположила bgrli.

Также у Крус спросили, связывался ли уже с ней премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Колумбия часть «Великой Армении»?» – спрашивает ay.sel.



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