 

Apple проведет онлайн-презентацию. Вероятно, представят четыре новых iPhone 12

07.10.2020, 1:25, Новости дня

В США 13 октября в 10.00 (20.00 по Киеву) компания Apple проведет онлайн-презентацию. Об этом сообщается на сайте компании. 

По информации 9to5mac, во время мероприятия покажут четыре новых iPhone 12: 

iPhone 12 mini с экраном 5,4”;
iPhone 12 с экраном 6,1”;
iPhone 12 Pro с экраном 6,1”;
iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7”.

Также на презентации могут показать другие устройства. Например, новые наушники и обновления Apple TV.

15 сентября в Купертино (Калифорния) прошла традиционная презентация новых продуктов Apple под названием Time Flies (“Время летит”). Главными новинками стали часы Apple Watch Series 6 и iPad Air. Впервые с 2011 года презентация прошла без одного из главных продуктов компании – смартфона iPhone.

Ранее Bloomberg сообщал, что новые iPhone поступят в продажу в октябре. Apple Insider со ссылкой на источники писал, что отсрочка связана с тем, что пандемия коронавируса повлияла на цикл производства и цепочки поставок, а также на спрос на продукцию Apple.

Инсайдер под ником Komiya сообщал, что цена новых iPhone 12 будет стартовать от $699.

По неофициальной информации MacRumors, смартфоны будут работать на базе процессора A14 Bionic. Также, по данным портала, новые iPhone будут поддерживать 5G, а более дорогие модели могут быть оснащены LiDAR-сканером для распознавания трехмерных объектов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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