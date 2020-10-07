За укрепление авторитета Украины. Зеленский наградил замглавы Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого

07.10.2020, 1:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель наградил вице-президента Европейской комиссии по вопросам межинституциональных отношений Мароша Шевчовича орденом князя Ярослава Мудрого II степени. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба президента.

Шевчович награжден за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность.

“Я знаю, как вы любите Украину, как вы много для нас сделали. Мы вас благодарим за постоянную поддержку. Вы вложили много своего труда, сил и времени во время переговоров с Российской Федерацией, чтобы решить политику безопасности энергетической ситуации не только для Украины, но и для всей Европы”, – сказал Зеленский.

Шевчович поблагодарил президента и сказал, что у Украины есть причины для гордости.

“Я убежден, что они будут множиться благодаря мощному сотрудничеству между Украиной и Европейским союзом”, – отметил вице-президент Еврокомисии.