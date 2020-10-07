 

На границе с Польшей задержали украинца, который пытался провезти £120 тыс. в коробках

07.10.2020, 1:25, Новости дня

На границе с Польшей, в пункте пропуска “Шегини”, пограничники задержали украинца, который пытался в микроавтобусе провезти через границу в коробках более £120 тыс. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Углубленный осмотр транспортного средства решили сделать после того, как 36-летний водитель начал волноваться во время проверки документов на оформление микроавтобуса марки Mercedes.

“Пограничники инициировали совместный с сотрудниками таможни углубленный осмотр”, – говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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