 

“Одобрили только кандидатуру”. В парламенте Кыргызстана опровергли назначение нового премьера

07.10.2020, 1:25, Новости дня

Кыргызского оппозиционера Садыра Жапарова не назначили главой правительства, парламент только представил его кандидатуру на этот пост. Об этом 6 октября заявил новый спикер парламента Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев, сообщает 24.kg. 

“Мы одобрили только кандидатуру, а полноценное назначение будет во время общего заседания”, – заявил Абдылдаев.

Согласно конституции Кыргызстана, бывший оппозиционер должен представить программу и состав кабинета министров, только после этого парламент сможет одобрить его кандидатуру, сообщило агентство.

Ранее “Радио Азаттык” сообщало, что присутствующие на заседании парламента депутаты одобрили кандидатуру Жапарова в качестве премьера. 

Прежний глава правительства Кубатбек Боронов подал президенту прошение об отставке на фоне массовых уличных протестов, информирует 24.kg.

Протесты в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш прошли политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало почти 600 человек, один скончался.

6 октября Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов. Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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