Как правильно дезинфицировать смартфон?

07.10.2020, 1:10, Разное



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Телефон правда такой грязный?

Да, вы не ослышались: в 10 раз «грязнее», чем сиденье унитаза. Исследователи называют смартфон «троянским конем» за его скрытый потенциал распространять бактерии, грибы и вирусы. Хотя присутствие на гаджете именно SARS-CoV-2 не изучалось, обнаруженные стафилококки, кишечная палочка, ацинетобактеры и другие микробы доставляют человеку не меньше беспокойства. Чего только стоит стафилококк со множественной лекарственной устойчивостью (MRSA), который вызывает заболевания, не излечимые антибиотиками. А ведь он тоже выживает на корпусе телефона.

Чем отмывать смартфон?

Дезинфицировать телефон следует минимум раз в день. Проблема может возникнуть при выборе дезинфицирующего средства. Спирт, уксус и хлор могут повредить защитную пленку экрана. Абразивные вещества испортят весь корпус.

CDC предлагает пользоваться съемным чехлом, который не сложно заменить и можно обрабатывать антисептическими салфетками или раствором 70% изопропилового спирта. Спиртовой раствор – лучший выбор для уничтожения микроорганизмов. В конце концов, защитную пленку на экране можно заменить.

Другой вариант – использовать дезсредства именно для электроники или специальные УФ-дезинфицирующие устройства. Для тех, кто не готов на такие финансовые жертвы, сгодится даже обычное мыло и вода. Это, конечно, не дезинфекция, но от части микробов вы избавитесь.

Пять шагов к чистому телефону

Перед чисткой выключите гаджет и возьмите ткань из микрофибры или другую безворсовую салфетку.

Приготовьте дезраствор или смочите салфетку в мыльной воде и отожмите ее. Нельзя распылять раствор прямо на гаджет, можно и нужно – на салфетку.

Со всех сторон протрите телефон влажным, но не мокрым материалом с антисептиком. Не мочите порт для зарядки!

Тщательно высушите телефон сухим чистым материалом, мягкой бумажной салфеткой или оставьте его на воздухе в течение пяти минут.

Постирайте салфетку, которую использовали, если она не была одноразовой.

Как меньше пачкать смартфон?