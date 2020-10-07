Как правильно дезинфицировать смартфон?
07.10.2020, 1:10, Разное
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Телефон правда такой грязный?
Да, вы не ослышались: в 10 раз «грязнее», чем сиденье унитаза. Исследователи называют смартфон «троянским конем» за его скрытый потенциал распространять бактерии, грибы и вирусы. Хотя присутствие на гаджете именно SARS-CoV-2 не изучалось, обнаруженные стафилококки, кишечная палочка, ацинетобактеры и другие микробы доставляют человеку не меньше беспокойства. Чего только стоит стафилококк со множественной лекарственной устойчивостью (MRSA), который вызывает заболевания, не излечимые антибиотиками. А ведь он тоже выживает на корпусе телефона.
Чем отмывать смартфон?
Дезинфицировать телефон следует минимум раз в день. Проблема может возникнуть при выборе дезинфицирующего средства. Спирт, уксус и хлор могут повредить защитную пленку экрана. Абразивные вещества испортят весь корпус.
CDC предлагает пользоваться съемным чехлом, который не сложно заменить и можно обрабатывать антисептическими салфетками или раствором 70% изопропилового спирта. Спиртовой раствор – лучший выбор для уничтожения микроорганизмов. В конце концов, защитную пленку на экране можно заменить.
Другой вариант – использовать дезсредства именно для электроники или специальные УФ-дезинфицирующие устройства. Для тех, кто не готов на такие финансовые жертвы, сгодится даже обычное мыло и вода. Это, конечно, не дезинфекция, но от части микробов вы избавитесь.
Пять шагов к чистому телефону
Как меньше пачкать смартфон?
- Несколько способов, которые помогут сделать телефон не таким серьезным рассадником бактерий и вирусов.
- Вне дома держите телефон в кармане или сумке, не кладите его на незнакомые поверхности.
- Временно вернитесь от бесконтактной оплаты к кредиткам.
- В общественных местах прикасайтесь к экрану только после того, как вымыли и продезинфицировали руки.
- Используйте hands-free гарнитуры, чтобы не прижимать смартфон к лицу и маске во время разговора.
- Не заносите телефон в туалет.
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