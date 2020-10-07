США сообщили о «важном прогрессе» на переговорах с Россией по ядерному разоружению

07.10.2020, 1:05, Новости дня

Посол Маршалл Биллингсли, спецпосланник президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями, возглавивший делегацию США на переговорах с Россией по контролю над ядерными вооружениями, состоявшихся в Хельсинки, говорит, что во время встречи сторонами был достигнут «важный прогресс».

Биллингсли написал об этом во вторник в Твиттере, через день после переговоров в финской столице с российской делегацией, возглавляемой заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Подробностей американский дипломат не привел.

Не получившие широкой огласки переговоры были запланированы в рамках возобновления диалога между США и Россией о ядерном разоружении. Предыдущие встречи прошли в Вене в июне, июле и августе.

Переговоры, состоявшиеся в понедельник, были посвящены выработке нового соглашения, которое заменит или продлит новый договор СНВ, срок действия которого истекает в феврале – последний пакт, ограничивающий арсеналы двух крупнейших мировых ядерных держав.

В Москве состоявшиеся в Хельсинки переговоры прокомментировали в более скептическом тоне. Выступая в понедельник на встрече с лидерами крупных европейских компаний, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Вашингтон в «односторонном» подходе и усомнился в дальнейшем существовании договора о СНВ.

«Сейчас "умрет" последний договор о СНВ, потому что условия, которые они (американцы) выставили, абсолютно односторонние, не учитывают вообще ни наших интересов, ни опыта многих десятилетий, когда контроль над вооружениями осуществлялся к всеобщему удовлетворению, приветствовался всеми странами мира», – заявил Лавров.

После переговоров в понедельник Биллингсли и Рябков отдельно встретились с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который сказал, что «в нынешней мировой ситуации важен любой диалог», приветствовав продолжение общения между Вашингтоном и Москвой.