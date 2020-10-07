 

Светлана Тихановская обсудила кризис в Беларуси с Ангелой Меркель

07.10.2020, 1:05, Новости дня

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обсудила сегодня политический кризис в своей родной стране с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает Irish Times, Тихановская после встречи с Меркель сказала, что Германия, Франция и Россия могут выступить посредниками в переговорах между белорусской оппозицией и Александром Лукашенко, который столкнулся с крупнейшими протестами за время своего 26-летнего правления после фальсификации результатов выборов в начале августа.

Тихановская в беседе с Меркель заявила, что протесты «являются не борьбой против России или Европы, а следствием внутреннего белорусского кризиса. И сейчас главная цель народа – провести новые выборы…»

«Важно провести их в ближайшем будущем, потому что в течение 26 лет люди [в Беларуси] жили под давлением и не желают больше с этим мириться», – добавила Светлана Тихановская, подводя итоги 45-минутной встречи с канцлером.

После встречи с Меркель Тихановская встретилась с целым рядом немецких законодателей в Бундестаге. Как сообщает «Немецкая волна», с лидером оппозиции Беларуси захотели встретиться представители партии зеленых. Встреча за закрытыми дверями продолжалась примерно час, ее итоги журналистам прокомментировала сопредседатель фракции Катрин Гёринг-Эккардт, которая заявила, что ее партия поддерживает «требование проведения свободных и тайных выборов, прекращения насилия и освобождения заключенных».

В тот же день Светлана Тихановская встретилась в здании Германского парламентского общества с членами объединенной фракции правящих в Германии консерваторов – блока ХДС/ХСС. Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак назвал Тихановскую символом белорусского движения за свободу: «Она – представитель новой, демократической Беларуси». Правящая в Германии партия требует немедленно отпустить арестованных режимом Лукашенко людей и привлечь к уголовной ответственности тех, кто применял насилие и фальсифицировал результаты выборов.

«Лукашенко не является избранным президентом, фальсификаторы выборов не могут быть их победителями», – подчеркнул генеральный секретарь ХДС.

В среду, по данным «Немецкой волны», Тихановская встретится с вице-канцлером Германии и министром иностранных дел, а также примет участие в заседании комитета Бундестага по делам Европейского Союза.



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