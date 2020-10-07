В РФ в сентябре выросли продажи модели Ford Transit

07.10.2020, 0:50, Новости дня

Американский бренд Ford в прошлом месяце реализовал на российском рынке свыше 10,5 тысяч коммерческих машин Ford Transit.

Указанный результат на 11,4 больше, чем годом ранее. Кроме того, представители бренда констатировали, что с начала 2020 года общее число реализованных автомобилей модели Transit достигает 8,8 тысяч машин, что на 1,6% больше, чем в прошлом году. Эксперты уверены, что достичь высоких показателей удалось благодаря тому, что предприятие в Елабуге работало в усиленном режиме с 1 июля по 5 октября.

Вместе с тем покупатели могут приобрести модель Transit в трех модификациях кузова и с различной базой. Во всех версиях предусмотрен 2,2-литровый дизельный мотор, который выдает 125-155 л.с. мощности в разных комплектациях.