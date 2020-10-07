 

Смартфон Vivo Y20 подешевел в первый же день продаж

07.10.2020, 0:50, Новости дня

Новый бюджетный смартфон Vivo Y20, презентация которого достоялась всего неделю назад, поступил в российские магазины. Как отмечают аналитики, гаджет подешевел в первые же минуты.

На самом деле речь идет о скидках, предоставленных на первом этапе вхождения на рынок РФ. На самом старте цена смартфона оказалась на полторы тысячи рублей меньше ранее заявленной, что не может не порадовать покупателей.

Напомним, что данная модель смартфона выходит с аккумулятором мощностью 5000 мАч, экраном на 6,5 дюйма, а также трехмодульной основной камерой (разрешение от 2 до 13 мегапикселей). Аналитики относят Y20 к среднему сегменту мобильных устройств. Обычная цена – 13 990 руб., с предоставленной скидкой – 12 490 руб.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Сотрудники метро Минска присоединились к забастовке

16.09 / Новый кроссовер Wey заметили на тульском заводе Haval

28.06 / В Москве установили создателя фейка о голосовании

24.09 / Макс Фадеев объяснил переживания звезд из-за ограничений по коронавирусу

07.08 / Дегтярев дал установку своим министрам

30.07 / Блогеров задержали за вымогательство 1,5 млн рублей у полицейского

21.09 / Тихановская предсказала протесты в Белоруссии на годы

07.08 / Создан препарат, который предотвращает потерю памяти

16.07 / Пекин обвинил США в попытке сдержать развитие Китая

09.08 / Больше не стражи порядка… Французские полицейские всё чаще становятся мишенями для нападок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска