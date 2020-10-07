Смартфон Vivo Y20 подешевел в первый же день продаж

07.10.2020, 0:50, Новости дня

Новый бюджетный смартфон Vivo Y20, презентация которого достоялась всего неделю назад, поступил в российские магазины. Как отмечают аналитики, гаджет подешевел в первые же минуты.

На самом деле речь идет о скидках, предоставленных на первом этапе вхождения на рынок РФ. На самом старте цена смартфона оказалась на полторы тысячи рублей меньше ранее заявленной, что не может не порадовать покупателей.

Напомним, что данная модель смартфона выходит с аккумулятором мощностью 5000 мАч, экраном на 6,5 дюйма, а также трехмодульной основной камерой (разрешение от 2 до 13 мегапикселей). Аналитики относят Y20 к среднему сегменту мобильных устройств. Обычная цена – 13 990 руб., с предоставленной скидкой – 12 490 руб.