УП – Брюссель отказал Украине в «открытом небе»

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07.10.2020, 0:40, Новости дня

По информации источников «Украинской правды», несмотря на неоднократные просьбы Киева, на саммите Украина — ЕС не будет подписано соглашение о совместном авиационном пространстве, известное также под названием «открытое небо». Как пишет издание, до недавнего времени ЕС был другого мнения и уверял Киев, что подписание договора вполне возможно.


Reuters

На саммите Украина — ЕС не будет подписано соглашение о совместном авиационном пространстве, известное также под названием «открытое небо». Информацию об этом «Украинской правде» подтвердили несколько источников в институтах ЕС.

Несмотря на неоднократные просьбы Украины, это соглашение, парафированное ещё в 2013 году, не будет подписано, о чём Брюссель заблаговременно сообщил Киеву. 

«Все знают о причине этого, и она не связана с отношениями Украина — ЕС», — заявил накануне саммита источник, общавшийся с журналистами на условиях анонимности.

Этой причиной, как пояснил другой европейский дипломат, является незавершённый процесс выхода Великобритании из ЕС, а также британско-испанский спор о принадлежности Гибралтара, который блокировал подписание соглашения все прошлые годы.

Как отмечает издание, до недавнего времени ЕС был другого мнения и уверял Киев, что подписание договора вполне возможно. Тогда же в правительстве объясняли, что даст Украине «открытое небо» с ЕС. Это соглашение больше всего известно тем, что облегчает открытие новых лоукост-маршрутов между ЕС и Украиной.



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