Премьер Польши – Минск может рассчитывать на помощь ЕС — но только после «демократизации»

07.10.2020, 0:40, Новости дня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что принятый единогласно пакет помощи ЕС для Белоруссии Минск сможет получить, лишь вступив на путь демократизации. При этом он объяснил, что Евросоюз предлагает Минску включение Белоруссии в «кровеносную экономическую систему ЕС» без отказа от выигрышных для Минска связей с Москвой, пишет Gazeta Prawna.



Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на заседании Европейского совета единогласно был принят предложенный им от имени Вышеградской группы экономический план в отношении «демократической Белоруссии», пишет Gazeta Prawna.

Глава польского правительства перечислил следующие элементы «Экономического плана для Белоруссии»: партнёрство в ходе долгосрочных инфраструктурных инвестиций в Белоруссии, начало переговорного процесса по безвизовому режиму, пакет стабилизации белорусской экономики, укрепление энергетической безопасности, улучшение условий для малых и средних предприятий.

«Мы хотим представить перспективу экономического развития, экономической трансформации в положительном значении — то есть с сохранением всего хорошего для Белоруссии с точки зрения связей с Россией и одновременно включением Белоруссии в кровеносную экономическую систему ЕС», — объяснил Моравецкий. При этом он отметил, что эта «перспектива» будет напрямую зависеть от позитивного развития ситуации в Белоруссии — как политической, так и общественной.

«Это план для демократической Белоруссии. Мы ясно подчёркиваем, что изначальное условие заключается в том, чтобы положить начало процессу демократизации», — разъяснил Моравецкий. При этом глава правительства отметил, что это определённый процесс и Польша в этом плане, учитывая её историю, — безусловно эксперт.

На тему бюджета, который ЕС намерен предназначить для Белоруссии, Моравецкий подчеркнул: «Это не очень большие деньги, но в то же время не такие незначительные… Это вопрос миллиардов в перспективе нескольких лет, которые помогут в развитии инфраструктуры и сохранении стабильности, например энергетической системы, потому что уже сегодня известно, что она сильно зависит от России…».