 

Мнение: Навальный – live!

07.10.2020, 0:05, Разное

Посмотрел фрагменты интервью Навального Дудю (нового интервью, Дудь специально прилетел в Германию, чтобы его взять). По содержанию пока ничего не скажу, не уловил, а вот по виду – тьфу-тьфу-тьфу – ясно одно: Навальный, по крайней мере ментально, полностью восстановился. Шутит, энергичен… Вид, конечно, не очень здоровый, видно, что исхудал. Но энергия прет. Ставлю на то, что он еще в этом месяце вернется в РФ.

Это классно. Были ведь весомые опасения, что отравление отразится на его здоровье или на психике! Но нет – слава врачам, омским и немецким. Слова Навального: “Я работаю сейчас морской свинкой: потому что выживших от боевого химического оружия не так много, и они следят, как можно помогать таким людям”.

Источник: Размышления вольного социолога



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