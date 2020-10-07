Мнение: Лукашенко согласился на реформы

07.10.2020, 0:00, Разное

Лукашенко согласился на требования оппозиции провести реформы в стране.

В рамках необходимых реформ, Белоруссия теперь будет производить картон.

Выглядит как жесткий троллинг. Признайтесь, вы не ожидали, что первой реформой станет начало производства картона. Два месяца ходили на митинги за картон.

PS. Несмотря на предшествующие заявления, что послов из Минска отзывать не будут, Литва и Польша все-таки были вынуждены отозвать своих послов из Белоруссии, после того как МИД Белоруссии уточнил, что это не просьба, а требование. Также Минск покинул посол Германии.

PS2. Хуанита сегодня проводит встречу с Меркель. Вояж по заграницам в попытках надуть значимость марионетки продолжается. Также стоит отметить, что митинге эмигрантов у Бранденбургских ворот, Тихановская призывала к борьбе за демократию в Белоруссии.

PS3. Между тем режим лютует. Тренера сборной по фристайлу лишили президентской степендии за требования перевыборов https://sport.tut.by/news/freestyle-skiing/703030.html и требуют вернуть уже выплаченные деньги. Тренер намерен добиваться сохранения выплат от "злочинной влады".

Вот так вот – Лукашенко не легитимен, но деньги пускай платит. И вот так у них все.



Белорусское ТВ креативит.

Будем считать, что на белорусском ТВ наконец начались долгожданные реформы.