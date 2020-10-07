 

Что «сбежало из секретной подземной базы» в Антарктиде?

07.10.2020, 7:01, Разное

Одно из самых малоизученных и таинственных материков на Земле была и остается Антарктида. И дело даже не в том, что здесь очень холодно и никто не живет, если не считать сотрудников немногочисленных научных станций.

Просто в этой ледяной пустыне постоянно происходят какие-то чудеса, уфологи периодически обнаруживают здесь следы НЛО и пришельцев, а конспирологи небезосновательно предполагают, что в Антарктике скрывается вход во внутренний мир Земли, который в свое время упорно искали немецкие нацисты организации «Аненербе».

Косвенных доказательств всему этому немало, достаточно вспомнить экспедицию 1947 года под руководством контр-адмирала Ричарда Бёрда, которая столкнулась в районе Земли Королевы Мод Антарктиды с неизвестным противником, обладающим невиданным вооружением типа лазерного и «летающими тарелками», которые возникали словно ниоткуда.

С появлением Интернета и картографических приложений, за Антарктидой стали следить не только ученые, но и независимые исследователи, которые теперь периодически находят здесь нечто странное. Очередное такое открытие на днях сделал конспирологический YouTube-канал под названием ThirdPhaseFromTheMoon. Его ведущий Блейк Казинс подготовил интересный видеоматериал (смотрите ниже), который демонстрирует на снимках приложения Google Maps нечто удивительное и необъяснимое.

Если обратиться к координатам 62° 0’29.99″S 57°45’14.86″W картографического сервиса Google (это остров Гринвич), то на фотоснимках 2005 года можно увидеть, как будто что-то вырывается из снежно-ледяной стены. А на фотоснимках 2007 года это «нечто», похоже, уже «сбежало» из секретной подземной базы, поскольку в этом месте появляется огромная пещера, вход в которую составляет приблизительно 75х75 метров, а в океан перемещается объект размером около 14 метров.

Блейк Казин даже указывает на лестничную структуру, которая ведет к проему, и она весьма похожа на искусственное сооружение. Все это, по мнению исследователя-конспиролога, напоминает открывшуюся нишу в подземную базу Антарктиды. Но чья она? Инопланетян, жителей внутреннего мира Земли или, может, это вообще что-то запредельное для нашего понимания?

Есть и предположение со стороны скептиков: это просто естественный провал? Но почему он шесть месяцев спустя бесследно исчезает, словно вход в подземную базу закрывается? Если обратиться к сегодняшним снимкам Google Maps, то на этом месте уже все покрыто снегом и льдом…



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Тихановская объявилась за пределами Белоруссии

09.08 / Ученые показали экстравагантный способом обработки масок

26.08 / Личное: КоронаВИЧ

21.08 / Выйти на площадь. И что дальше?

18.08 / Российские детдома оборудуют автоматизированными системами приёма-выдачи детей

24.08 / Школьники смогут получить по 10 тысяч рублей перед началом учебного года

19.08 / Дочь Заворотнюк откровенно призналась, что хотела изменить свою внешность

21.07 / Пр примеру Марка Цукерберга: Кристиан Бейл проводит время на пляже с семьей

30.09 / Российским кафе запретят включать в чек чаевые

16.08 / Мнение: Куштау

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска