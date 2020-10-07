Что «сбежало из секретной подземной базы» в Антарктиде?

07.10.2020, 7:01, Разное

Одно из самых малоизученных и таинственных материков на Земле была и остается Антарктида. И дело даже не в том, что здесь очень холодно и никто не живет, если не считать сотрудников немногочисленных научных станций.

Просто в этой ледяной пустыне постоянно происходят какие-то чудеса, уфологи периодически обнаруживают здесь следы НЛО и пришельцев, а конспирологи небезосновательно предполагают, что в Антарктике скрывается вход во внутренний мир Земли, который в свое время упорно искали немецкие нацисты организации «Аненербе».

Косвенных доказательств всему этому немало, достаточно вспомнить экспедицию 1947 года под руководством контр-адмирала Ричарда Бёрда, которая столкнулась в районе Земли Королевы Мод Антарктиды с неизвестным противником, обладающим невиданным вооружением типа лазерного и «летающими тарелками», которые возникали словно ниоткуда.

С появлением Интернета и картографических приложений, за Антарктидой стали следить не только ученые, но и независимые исследователи, которые теперь периодически находят здесь нечто странное. Очередное такое открытие на днях сделал конспирологический YouTube-канал под названием ThirdPhaseFromTheMoon. Его ведущий Блейк Казинс подготовил интересный видеоматериал (смотрите ниже), который демонстрирует на снимках приложения Google Maps нечто удивительное и необъяснимое.

Если обратиться к координатам 62° 0’29.99″S 57°45’14.86″W картографического сервиса Google (это остров Гринвич), то на фотоснимках 2005 года можно увидеть, как будто что-то вырывается из снежно-ледяной стены. А на фотоснимках 2007 года это «нечто», похоже, уже «сбежало» из секретной подземной базы, поскольку в этом месте появляется огромная пещера, вход в которую составляет приблизительно 75х75 метров, а в океан перемещается объект размером около 14 метров.

Блейк Казин даже указывает на лестничную структуру, которая ведет к проему, и она весьма похожа на искусственное сооружение. Все это, по мнению исследователя-конспиролога, напоминает открывшуюся нишу в подземную базу Антарктиды. Но чья она? Инопланетян, жителей внутреннего мира Земли или, может, это вообще что-то запредельное для нашего понимания?

Есть и предположение со стороны скептиков: это просто естественный провал? Но почему он шесть месяцев спустя бесследно исчезает, словно вход в подземную базу закрывается? Если обратиться к сегодняшним снимкам Google Maps, то на этом месте уже все покрыто снегом и льдом…