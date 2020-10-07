 

Сорвавшие крупный джекпот братья рассказали о секрете везения в лотерее

07.10.2020, 6:41, Разное

В Австралии трое братьев на протяжении 40 лет использовали одни и те же числа при игре в лотерею и в результате сорвали джекпот, как пишет The Daily Mail.

Один из братьев, проживающий в городе Ричмонд (штат Виктория), рассказал, что его семья участвует в лотерее каждую неделю. Они выиграли один из десяти первых призов в ходе розыгрыша, который прошел в субботу, 26 сентября.

– Я не помню, почему мы выбрали именно эти числа. Это было 40 лет назад. Каждый из нас записал числа и выбрал билет для игры. С тех пор мы постоянно участвовали в лотерее, – поделился победитель.

Австралиец вспоминает, что потратил 10 минут, перепроверяя, действительно ли он и его братья стали победителями, чтобы убедиться, что это правда, прежде чем сообщить остальным. Братья выиграли в лотерею 511 тысяч австралийских долларов (28,9 млн рублей).



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