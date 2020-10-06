 

Мнение: В России разработали и испытали точечное химоружие?

06.10.2020, 23:50, Разное

На официальном сайте ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия ) появилось сообщение, в котором написано, что в биоматериалах Алексея Навального обнаружено токсичное химическое вещества.

Дословно: «Результаты анализа биомедицинских проб, проведенного специально назначенными лабораториями ОЗХО, свидетельствуют о том, что господин Навальный подвергся воздействию токсичного химического вещества, действующего как ингибитор холинэстеразы» (отсюда).

В официальном сообщении нет ни слова про «Новичок», но британское постпредство при ОЗХО заявило, что найденные экспертами организации токсичные элементы — из группы «Новичок».

При этом в ОЗХО уточнили, что вещество, обнаруженное в крови и моче Навального, имеет сходные структурные характеристики с токсичными химическими веществами, которые были "дополнительно включены в список ОЗХО после отравления Скрипалей". Но яд, обнаруженный в пробах Навального, в перечне запрещенных не значится.

О чем все это говорит? О том, что в гостинице в Томске, или в томском аэропорту, или на борту самолета, летевшего из Томска в Москву на Навальном было испытано какое-то новейшее отравляющее вещество направленного действия, которое не представляет опасности для окружающих и не оставляет следов. И действует очень точечно…

Именно это следует из отчета ОЗХО, если не выдергивать из него отдельные цитаты, а читать документ в целом.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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