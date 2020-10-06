 

По факту массового обморока школьников в Великих Луках возбуждено дело

06.10.2020, 23:48, Новости дня

В Великих Луках возбудили уголовное дело в связи с госпитализацией 13-ти детей, которые упали в обморок на школьной линейке.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – говорится на сайте СК России.

Отмечается, что следователи опросили всех детей, их родителей, руководство школы и классных руководителей, лечащих врачей, а также иных лиц, которые могли что-либо прояснить относительно причин и обстоятельств недомогания детей. Проведено медицинское обследование учащихся, ожидаются результаты судебно-химического исследования.

Напомним, медики госпитализировали 13 школьников, которые потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в Великих Луках. К проверке инцидента приступила прокуратура. Позже в больницу обратился еще один ребенок с головокружением. Один из детей, после того как пришел в себя в больнице, рассказал, что до обморока его «ноги стали тяжелые и в глазах потемнело». На данный момент, исходя из результатов анализов удалось исключить наркотическое отравление.

Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил газете ВЗГЛЯД, что Обмороки у школьников в Великих Луках могли вызвать длительное пребывание в вертикальном положении, воздействие токсического вещества или тепловой удар.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Маас – в деле Навального Германия — не одна из сторон, а только глашатай дурных вестей

06.10 / Демонстранты освободили из заключения экс-премьера Киргизии

25.09 / Суд в Новых Санжарах вынес приговор двум гражданам за нападение на полицейских во время эвакуации людей из Уханя

22.09 / Трамп встретился c одним из кандидатов на пост судьи Верховного суда

30.06 / Названы самые недооцененные туристические места России

05.10 / Элтон Джон выбрал, кого поддержать в конфликте Армении и Азербайджана

01.10 / Минобороны сообщило, когда начнет выплачивать денежную помощь родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-26Ш

03.08 / Российский препарат от коронавируса поступил в 15 стран

06.08 / Компания Chery вдвое увеличила продажи в РФ в июле

26.08 / Российские политические стартапы готовы говорить с избирателем на принципиально новом языке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска