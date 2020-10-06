Россия отказалась оправдываться перед Германией в ситуации вокруг Навального

06.10.2020, 23:48, Новости дня

Москве не в чем оправдываться перед Германией, сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

На 95-й сессии исполнительного совета ОЗХО он ответил на «сомнительного рода призывы провести национальное расследование, сотрудничать с ОЗХО и т. д.». Шульгин заявил, что «Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что РФ якобы виновна в «отравлении» Навального».

«Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это», – приводит его слова ТАСС.

Шульгин подчеркнул, что Берлин «должен, наконец, откликнуться на уже четыре подряд обращения Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства, которые, в трактовке немецкой стороны, доказывают совершение преступления против российского гражданина».

Постпред РФ указал, что у Германии «есть обязательство взаимодействовать» с Москвой и «в конвенционном поле», раз уж Берлин «перенес этот вопрос на гаагскую площадку и решил задействовать потенциал ОЗХО».

Шульгин заявил, что Москва «крайне озабочена тем, как произошедший на российской территории с российским гражданином Навальным инцидент, в результате которого он был госпитализирован, трактуется и подается в некоторых» государствах – участниках Конвенции о запрещении химического оружия.

Ряд стран хочет «представить дело так, будто Алексей Навальный был отравлен токсичным веществом, которое можно классифицировать как новейшее химическое оружие суперкласса», отметил постпред.

Он заверил, что РФ «в полной мере выполняет все свои обязательства по КЗХО», страна «полностью и досрочно уничтожила все запасы химического оружия, ликвидировала соответствующее технологическое оборудование, содействует осуществлению верификационного режима на объектах химпромышленности, ведет международное сотрудничество в интересах нераспространения».

«До тех пор пока нам не представят документы, материалы, пробы, вещественные доказательства, которые, как заявляют те, кто выдвигают против нас обвинения, доказывают наличие в анализах Навального боевого будто бы отравляющего вещества, пока не сядут с нами за стол переговоров для заинтересованного диалога на уровне экспертов, мы будем считать все, что происходит вокруг этого инцидента, разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией», – сказал Шульгин.