Facebook удалила пост Трампа, в котором он сравнил коронавирус с сезонным гриппом

06.10.2020, 23:20, Новости дня

Соцсеть Facebook 6 октября удалила пост президента США Дональда Трампа, в котором он утверждал, что COVID-19 менее опасен, чем сезонный грипп. Об этом сообщает CNN.

Представитель Facebook Энди Стоун подтвердил журналистам, что соцсеть удалила пост за нарушение правил в отношении дезинформации о COVID-19.

Такое же сообщение президент США разместил в Twitter. Этот пост все еще доступен, но Twitter добавил к твиту сообщение, в котором говорится, что он нарушает правило компании о распространении вводящей в заблуждение информации, связанной с COVID-19.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

Соцсети Twitter и Facebook уже неоднократно помечали публикации Трампа как недостоверные или нарушающие их правила. 26 мая Twitter пометил два сообщения президента США как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса. По его мнению, результаты такого голосования могут быть искажены, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других.

28 мая Трамп подписал указ “против цензуры в соцсетях”. В Twitter его назвали угрозой свободе слова.

29 мая Twitter разместил над постом главы Белого дома о протестах в Миннеаполисе информацию о нарушении правил в отношении героизации насилия, но решил не закрывать твит, потому что он может иметь общественную значимость. При этом сообщение Трампа было закрыто для репостов и ему невозможно было поставить лайк. Президент назвал действия сервиса микроблогов предвзятыми.

28 июля Трамп обвинил соцсеть в том, что она стремится представить действующего главу государства в негативном ключе. В тот же день Twitter удалил твит Трампа о том, что существует лекарство от коронавируса.

В августе Facebook удалил видео Трампа, где тот утверждал, что дети “почти невосприимчивы к COVID-19”.