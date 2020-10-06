В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

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06.10.2020, 23:08, Новости дня

За сутки в Москве скончался 41 пациент с коронавирусом, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердили пневмонию, передает ТАСС.

Всего в Москве зафиксировано 311559 случаев COVID-19, 255100 вирус-положительных пациентов вылечились, 5442 человека скончались.

Накануне умер 31 пациент с коронавирусом.

Напомним, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что РФ скоро выйдет на плато по коронавирусу, показатели прироста новых случаев будут выше весенних.

Власти Москвы уверены, что рост заболеваемости коронавирусом в городе связан с «тотальным несоблюдением масочного режима».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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