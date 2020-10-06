 

Лечащий врач Трампа доложил о состоянии его здоровья после выписки из госпиталя

06.10.2020, 23:01, Новости дня

Лечащий врач президента США Дональда Трампа направил в Белый дом оценку состояния здоровья лидера, который на прошлой неделе заразился коронавирусом.

«Сегодня утром команда врачей президента встретилась с ним в его резиденции, – написал доктор Шон Конли. – Он хорошо отдохнул дома прошлой ночью и сегодня не жалуется на какие-либо симптомы. Основные показатели жизнедеятельности и результаты осмотра по-прежнему стабильны. Амбулаторный уровень насыщения кислородом составляет 95-97 процентов. В целом состояние здоровья президента по-прежнему очень хорошее», – резюмировал врач, пообещав предоставить дополнительную информацию по мере ее появления.
В понедельник Трамп вернулся в Белый дом после того, как пробыл несколько дней в Национальном военно-медицинском госпитале имени Уолтера Рида в Мэриленде.

Перед выпиской из госпиталя президент написал в Твиттере: Чувствую себя отлично! Не бойтесь ковида. Не позволяйте ему управлять вашей жизнью. Мы наработали при администрации Трампа действительно прекрасные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад».



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