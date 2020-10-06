 

Бастрыкин направил на Камчатку криминалистов СК

06.10.2020, 22:48, Новости дня

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на оперативном совещании выслушал доклад о проведении расследования в акватории Тихого океана и распорядился отправить на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики для взятия проб.

Бастрыкин попросил «доложить о ходе и результатах проверки по факту возможной экологической катастрофы на Камчатке», где в акватории Тихого океана произошла массовая гибель морских животных.

По итогам доклада представитель СК принял решение о направлении в регион сотрудников Главного управления криминалистики, а также специалистов Судебно-экспертного центра для организации оперативного исследования анализов изъятых проб, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

При этом Кремль надеется, что до конца недели ситуация с загрязнением у берегов Камчатки прояснится. Пресс-секретарь Дмитрий Песков также добавил, что для выяснения причин инцидента задействовано достаточно ресурсов и нужно дождаться, когда появится выверенная информация.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / В РФ утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

05.10 / Разумков ограничил доступ журналистов в парламент

05.07 / Умер глава Всеукраинского совета церквей, возможно от коронавируса

10.08 / Банки решили опробовать новый способ списания средств

06.08 / Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии сотрудников Госдепа

09.09 / Названы сроки наступления «бархатного сезона» на курортах России

03.07 / Разработка месторождения угля «Кузнецкий Южный» выйдет на новый уровень экологической безопасности

01.09 / На риск болезни Альцгеймера могут указывать проблемы с ориентированием в пространстве

29.09 / Дегтярев поручил разобраться с крупными недостроями в Хабаровском крае

21.07 / Коронавирусом в мире заразились 14,7 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска