Бастрыкин направил на Камчатку криминалистов СК

06.10.2020, 22:48, Новости дня

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на оперативном совещании выслушал доклад о проведении расследования в акватории Тихого океана и распорядился отправить на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики для взятия проб.

Бастрыкин попросил «доложить о ходе и результатах проверки по факту возможной экологической катастрофы на Камчатке», где в акватории Тихого океана произошла массовая гибель морских животных.

По итогам доклада представитель СК принял решение о направлении в регион сотрудников Главного управления криминалистики, а также специалистов Судебно-экспертного центра для организации оперативного исследования анализов изъятых проб, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

При этом Кремль надеется, что до конца недели ситуация с загрязнением у берегов Камчатки прояснится. Пресс-секретарь Дмитрий Песков также добавил, что для выяснения причин инцидента задействовано достаточно ресурсов и нужно дождаться, когда появится выверенная информация.