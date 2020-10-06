Россия собралась разоблачить манипуляции Запада в «спектакле» с Навальным

06.10.2020, 22:48, Новости дня

В рамках сессии исполнительного совета ОЗХО РФ представит «хронологию закулисных манипуляций» Запада в «спектакле» с блогером Алексеем Навальным, сообщил департамент информации и печати МИД страны.

В МИДе «обратили внимание на вполне предсказуемую оперативность, с которой германская сторона «согласилась» на публикацию» на сайте ОЗХО «полученного буквально накануне, видимо, специально к началу сессии исполнительного совета ОЗХО, отчета по итогам исследования биоматериалов» Навального.

Как подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованного на сайте МИДа, «фантастическая, по сути, история» получила «продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию». Отмечается, что инициирована эта «история» была «с подачи» Германии ее «евроатлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО».

Наличие в биоматералах Навального «неких биомаркеров ингибиторов холинэстеразы» были «подтверждены» еще двумя назначенными техсекретариатом ОЗХО лабораториями, которые «судя по всему, тоже имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического «сообщества».

В МИДе сообщили, что биомаркеры, «как утверждается, «схожи по своим структурным характеристикам с двумя контролируемыми по Конвенции о запрещении химического оружия химикатами», но не входят в «эти списки».

Москва собирается в рамках сессии исполнительного совета ОЗХО дать «свое видение ситуации с взаимодействием» Берлина и техсекретариата. РФ представит «хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля».

МИД напомнил, что власти Германии, Франции и Швеции так и не ответили на российские запросы, поданные в соответствии с Европейской конвенцией об оказании правовой помощи 1959 года.

Россия выразила надежду, что «предстоящая совместная работа» российских «профильных специалистов с экспертами ОЗХО позволит наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки вокруг этого вопроса».

Во вторник ОЗХО заявила, что в анализах Навального нашли токсины, не внесенные в список запрещенных.

В понедельник постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании СБ раскритиковал позицию ОЗХО по ситуациям вокруг якобы имевших место отравлений Сергея и Юлии Скрипалей, а также Алексея Навального.

По мнению постпреда, техсекретариат ОЗХО «все больше становится инструментом Запада по информационному и политическому давлению на неугодные страны».

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что в ОЗХО перенаправила в Берлин запрос РФ по Навальному, а «обращения к Берлину вновь возвращают на трек общения с ОЗХО».

«Это замкнутый круг, это алогично, абсурдно, и все это понимают», – сказала она.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.