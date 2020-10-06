 

Азербайджан выразил признательность России

06.10.2020, 22:48, Новости дня

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы оценил «роль» РФ в нынешней фазе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

«Что касается ее роли в нынешней фазе эскалации конфликта, то она весьма справедлива и сбалансирована», – приводит слова посла ТАСС.

Он выразил «признательность РФ за проявленную мудрость и политический нейтралитет, как и подобает ответственному великому государству». Азербайджан «это высоко ценит», сказал посол.

Он отметил, что РФ входит в число сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также является членом СБ ООН, «признает территориальную целостность Азербайджана и не признает некое образование, созданное на оккупированных территориях Азербайджана».

«Роль РФ очень велика», – сказал посол, отметив, что РФ «является важным государством региона, с которым Азербайджан связывает общая история», а отношения двух стран «находятся на очень высоком уровне и носят характер стратегического партнерства».

Посол напомнил о столкновениях представителей диаспор в РФ после июльского обострения на границе Армении и Азербайджана. Он подчеркнул, что у него и его «армянского коллеги состоялись встречи в МИД России», которые призваны способствовать предотвращению таких «нелицеприятных инцидентов».

«Было сказано о необходимости предупреждения столкновений между представителями двух диаспор. В случае малейших попыток проявления взаимной нетерпимости они будут жестко пресекаться», – рассказал дипломат.

На встрече, по его словам, «была подчеркнута важность проведения совместной разъяснительной работы по недопущению нарушения российского законодательства и искоренению случаев нарушения прав граждан по национальному признаку». 

Азербайджан «с пониманием относится к таким действиям» и призывает «всех азербайджанцев, проживающих в России, строго соблюдать законы этой страны и не поддаваться на возможные провокации».

Газета ВЗГЛЯД рассматривала позицию РФ в связи с эскалацией в Карабахе.



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