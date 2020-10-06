Suzuki в сентябре увеличила продажи в России

06.10.2020, 22:45, Новости дня

Японская автомобильная компания Suzuki в сентябре продала на российском рынке свыше 780 машин, что на 2% больше, чем в 2019 году.

Кроме того, специалистами подсчитано, что за период с января по сентябрь 2020 года местные дилеры сумели реализовать свыше 5,3 тысяч автомобилей, что свидетельствует о приросте спроса на 14%. Самым продаваемым до настоящего времени остается популярный кроссовер Vitara, который приобрели 553 клиента, что на 7% больше, чем в минувшем году.

Также установлено, что на втором месте остается внедорожник Suzuki Jimny с результатом 149 продаж при увеличении продаж на 10%. На третьем месте в рейтинге указывается кроссовер SX4, который выбрали 87 клиентов. Остальные данные пока отсутствуют.