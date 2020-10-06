 

Итальянские ученые извлекли клетки мозга и жертвы извержения Везувия

06.10.2020, 22:45, Новости дня

Группа итальянских ученых, собранная из представителей разных университетов страны, опубликовала заявление, из которого следует, что исследователям удалось извлечь клетки мозга из останков жителя древнего города Помпеи.

Напомним, что катастрофа произошла в 79 году нашей эры. Тогда произошло сильнейшее извержение вулкана Везувий, в результате которого погиб целый город. Пепел засыпал территорию настолько быстро, что большинство жителей Помпеи не успели сбежать.

Кроме того, температура в городе была настолько высокой, что живые ткани превращались в стекло, благодаря чему и удалось извлечь мозговые клетки, уточнил член исследовательской группы Гвидо Джордано. По его словам, ученые получили бесценный материал для исследований.



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