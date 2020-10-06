Для человеческого организма существует только два сезона в году

06.10.2020, 22:45, Новости дня

По мнению исследователей из Стэнфордского университета, существующие четыре сезона года человеческий организм воспринимает как два. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты изучения молекулярного состава, проведенные на жителях Калифорнии.

По словам руководителя группы ученых Майкла Снайдера, для проведения экспериментов было привлечено 105 добровольцев обоих полов и разного возраста. Во время смены сезонов года у каждого них брали образцы крови, по которым пытались установить текущий уровень иммунитета, химический состав и пр.

Оказалось, человеческий организм перестраивается только дважды в год. Первый период начинается в конце весны и заканчивается с наступлением холодов. Второй можно назвать зимним.