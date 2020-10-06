«Противники Америки» пожелали Трампу выздоровления — это возмутительно

06.10.2020, 22:35, Новости дня

Лидеры России, КНДР и даже Венесуэлы, узнав о болезни президента Трампа, направили ему пожелания скорейшего выздоровления, пишет MSNBC. По словам корреспондента NBC News Кейра Симмонса, такие тёплые послания должны исходить от союзников, а никак не от «противников Америки». Телеграмму, в которой Путин отметил оптимизм и энергичность Трампа, журналист и вовсе сравнил с «любовным письмом».

Поговорим о мировых новостях. Сегодня утром мы узнаём больше о том, как повлиял на мир положительный тест президента Трампа на коронавирус. Главы таких государств, как Соединённое Королевство, Индия, Пакистан и Израиль, уже пожелали ему скорейшего выздоровления. Но, конечно же, президент Трамп — не первый лидер, получивший положительный результат теста на вирус. В числе самых известных — бразильский президент Болсонару и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

С последними подробностями из Москвы — корреспондент NBC Кейр Симмонс. Кейр, прошло уже несколько дней, с тех пор как мы узнали о диагнозе президента. Расскажите нам, как реагирует мир.

КЕЙР СИММОНС, старший международный корреспондент NBC News: Заранее попрошу меня извинить, Стеф, потому что, могу себе представить, кое-что из этого приведёт вас в ярость. Реальность такова, что противники Америки отправляют такие тёплые послания, каких можно было бы ожидать от союзников Америки.

Здесь, в России, президент Путин отправил президенту Трампу телеграмму, больше похожую на любовное письмо: «Присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут вам справиться», — пишет Путин.

На самом же деле президент Путин, судя по его поведению, признаёт, что оптимизм не защитит от коронавируса. Он настаивает, чтобы большинство людей, с которыми он встречается, две недели до этого соблюдали карантин, проходили через дезинфекционный туннель. А со своим правительством и советниками по безопасности он совещается удалённо, по видеосвязи.

Администрация Ким Чен Ына отправила президенту Трампу послание, в котором говорится, что он (Ким. — ИноТВ) искренне надеется на скорейшее выздоровление президента и первой леди. Даже президент Венесуэлы хоть и называет господина Трампа лютым врагом, но желает ему здоровья и жизни.

И вот что интересно, Стеф. Прошли сутки, прежде чем председатель КНР Си отправил президенту Трампу и первой леди доброжелательное послание с выражением надежды на их быстрое выздоровление.

Китайская государственная газета заявила, что президент поплатился за то, что преуменьшал серьёзность пандемии. Растущая враждебность между администрацией Трампа и руководством Китая — президент Трамп обвиняет Китай, возлагая на него ответственность за пандемию — проявляется даже сейчас, когда президент Трамп в больнице.



Напомню, президент Трамп последние полгода ездил по стране с предвыборным турне, проводил мероприятия в Белом доме и других местах, высказывался за то, чтобы люди не носили масок. Это резко контрастирует с тем, что делает Владимир Путин: тот последние полгода, по сути, находился в изоляции. Две очень разные реакции.

Спасибо, Кейр! Пожалуйста, берегите себя там, где вы находитесь.

Дата выхода в эфир 05 октября 2020 года.