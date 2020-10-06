Слишком большие файлы — из-за ошибки при загрузке данных британские власти проглядели почти 16 тысяч новых заражений

06.10.2020, 22:35, Новости дня

Из-за «технической ошибки» Управление общественного здравоохранения Англии не зарегистрировало порядка 16 тыс. новых заражений коронавирусом за неделю, пишет Business Insider. Как оказалось, некоторые файлы Exсel с положительными результатами тестов были слишком большими, не загрузились в компьютерную систему ведомства и в итоге попросту не были учтены.



Reuters

Британские власти сообщили, что из-за «технической ошибки» порядка 16 тыс. новых случаев коронавируса за неделю оказались не зарегистрированы, пишет Business Insider.

В воскресенье 4 октября Управление общественного здравоохранения Англии, официально занимающееся подсчётом статистики по COVID-19, объявило, что не учло 15 841 новый случай заражения в период с 25 сентября по 2 октября. Виной всему оказалась ошибка в файлах.

Так, изначально 30 сентября сообщалось, что число заражений составило 7108, но после включения неучтённых случаев оно выросло до 10 157. Или же, к примеру, 2 октября было зарегистрировано 6968 новых случаев — после пересмотра их число оказалось равно 11 754.

Как объяснил временно исполняющий обязанности главы Управления общественного здравоохранения Майкл Броуди, ошибка произошла при «загрузке данных». Новая информация не вносилась в национальную базу, потому что некоторые файлы Exсel с положительными результатами, полученные от лабораторий, превышали допустимый размер для внутренней компьютерной системы ведомства и в результате не были учтены.

Business Insider подчёркивает, что такое упущение особенно опасно тем, что все зарегистрированные заражённые люди не были записаны в государственную программу тестирования и отслеживания контактов Test & Trace. А значит, никто не заявил этим людям самоизолироваться и никто не направил на анализы тех, с кем они общались. Власти заверили, что, как только ошибка обнаружилась, они оперативно занесли все недостающие данные в систему — и контакты этих людей будут отслеживаться в первую очередь с привлечением дополнительных специалистов.

Министр труда и пенсий Тереза Коффи так прокомментировала ситуацию: «Я понимаю, что-то пошло не так — но мы не можем изменить историю, мы только можем изменить будущее». Она также заверила, что на сегодня со всеми людьми, получившими положительный результат теста на коронавирус, уже связались.

Теневой министр здравоохранения из Лейбористской партии Джон Эшуорт отметил: «Это бардак, и, по понятным причинам, люди по всей стране будут встревожены».