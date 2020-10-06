Немецкие эксперты сочли незаконным экспорт ядерных отходов в Россию

06.10.2020, 22:35, Новости дня

Немецкие специалисты провели юридическую экспертизу законности поставок обеднённого урана в Россию и пришли к выводу, что он нарушает санкции ЕС, пишет Das Erste. Дело в том, что это вторсырьё относится к категории товаров двойного назначения, которые можно использовать как в гражданских, так и военных целях. А исключать возможности того, что Кремль будет изготавливать из него бронебойные снаряды, «нельзя», убеждены эксперты.



Reuters

Защитники окружающей среды в РФ и Германии всегда были едины во мнении, что экспорт обеднённого урана незаконен, ведь, по их мнению, речь идёт об обычных ядерных отходах, пишет Das Erste. С точки же зрения немецких компаний, правительственных ведомств и самого Берлина, это вовсе не какой-то «мусор», а вторсырьё, которое теоретически можно использовать для изготовления новой продукции, например, топлива для атомных электростанций.

Но именно этот аргумент немецких властей может положить конец экспорту обеднённого урана. Дело в том, что из-за своей плотности он также используется для создания бронебойных снарядов, отмечает Das Erste. В связи с этим представители немецкой партии зелёных потребовали провести юридическую экспертизу законности таких поставок. И специалисты пришли к выводу, что они нарушают антироссийские санкции ЕС, введённые после «аннексии»* Крыма.

Эксперты посчитали, что обеднённый уран относится к категории товаров так называемого двойного назначения, то есть может быть использован в том числе и в военных целях. В Министерстве же экономики Германии уверяют, что провели всё необходимое для того, чтобы убедиться, что сырьё используется «исключительно в гражданских целях». Однако детали этой проверки публиковать отказываются, ссылаясь на «коммерческую тайну».

Эксперты же сомневаются, что у немецких властей вообще могла быть возможность в этом убедиться, ведь обеднённый уран поставляется в государственное предприятие в закрытом городе Новоуральске. Там действует особый режим секретности, объясняет Das Erste. В связи с этим возможности того, что сырьё используется в военных целях, «полностью исключать нельзя», убеждены специалисты.

Зелёные с возмущением отреагировали на результаты юридической экспертизы. «Эта тайная транспортировка ядерных отходов незаконна и от того, что федеральное ведомство не обращает на них внимание, законнее они не становятся», — сказала председатель комитета бундестага по экологии и охране окружающей среды Сильвия Коттинг-Уль. Она призвала министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера немедленно остановить поставки.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).