Экономист объяснила повышение потребительской уверенности россиян

06.10.2020, 22:08, Новости дня

В третьем квартале этого года индекс потребительской уверенности россиян вновь вырос и теперь находится на уровне 2016 года, сказала газета ВЗГЛЯД проректор университета имени Плеханова Ксения Ефимова. Так она прокомментировала данные Росстата о потребительских ожиданиях населения.

«Если проследить, как менялся индекс потребительной уверенности россиян, то можно заметить интересный факт: с 2014 года он достигал минимальных значений трижды. Серьезно падал в первом квартале 2015 и 2016 годов, что можно объяснить колебаниями мировых цен на нефть и резким снижением курса рубля к доллару и евро в эти периоды», – отмечает проректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксения Ефимова.

В третий раз индекс упал сравнимо низко во втором квартале этого года, «хотя очередное снижение курса рубля началось еще в феврале». «Очевидно, причиной падения потребительской уверенности россиян в этот раз стало не столько колебание курсов валют, сколько тревожные ожидания, связанные с пандемией коронавируса. Точный прогноз, как последствия эпидемии отразятся на экономике и благосостоянии граждан, полгода назад было сделать практически невозможно», – поясняет эксперт.

Однако уже в третьем квартале индекс потребительской уверенности россиян вновь вырос, – «и сегодня он не ниже, чем в этот же период 2015 и 2016 годов». «И ожидания изменений экономической ситуации в РФ сейчас выше, чем в кризисные моменты предыдущих лет», – указала экономист. Она напомнила, что все эти подобным настроениям россиян не помешал тот факт, что пандемия все еще продолжается.

Ефимова добавила, что ситуация в экономике и страны, и мира если не прибавляет оптимизма россиянам, то позволяет «хотя бы избавиться от страха непредсказуемых последствий и снижения потребительских возможностей».

«За летние месяцы, когда мы не увидели ни резких сокращений рабочих мест, ни гиперинфляции, такая уверенность заметно прибавилась. При этом наибольший оптимизм в потребительских возможностях демонстрируют представители средних возрастных групп – от 30 до 49 лет. Это основная часть занятого населения страны. И судя по росту рынка недвижимости и числу совершаемых ипотечных сделок, многие россияне готовы и к долгосрочным крупным приобретениям», – подытожила Ефимова.

Из опубликованных Росстатом итогов выборочного обследования потребительских ожиданий населения за третий квартал этого года следует, что индекс потребительской уверенности россиян вырос по сравнению со вторым кварталом на 8 процентных пунктов. Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в РФ на краткосрочную перспективу в третьем квартале этого года также вырос на 5 процентных пунктов по сравнению со вторым кварталом.

Индекс произошедших изменений в экономике РФ в третьем квартале этого года по сравнению со вторым кварталом вырос по всем возрастным группам населения: среди молодого поколения (16-29 лет) на 10 п.п., среди лиц среднего возраста (30-49 лет) и лиц старшего возраста (50 лет и старше) на 8 п.п.в по каждой группе.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении также увеличился по всем возрастным группам населения: среди молодого поколения (16-29 лет) на 2 п.п., среди лиц среднего возраста (30-49 лет) на 8 п.п., среди лиц старшего возраста (50 лет и старше) на 6 п.п.