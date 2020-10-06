Врач рассказал о состоянии Трампа в первый день после выписки

06.10.2020, 22:08, Новости дня

У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в первый день после выписки не наблюдается симптомов коронавируса, жизненные показатели стабильны, самочувствие хорошее, говорится в заявлении его врача Шона Конли.

«Этим утром команда терапевтов президента встретилась с ним в резиденции. Он провел первую ночь отдыха дома, и сегодня не показывает симптомов. Жизненные показатели и физическое обследование остаются стабильными с уровнем амбулаторного насыщения кислородом 95-97%. В целом он продолжает (поправляться) очень хорошо», – передает ТАСС его слова.

Напомним, лечащий врач главы государства Шон Конли заявил, что «пока еще рано говорить о том, что опасность миновала», но Трамп уже не получает никакого особого лечения, которое не мог бы получить в Белом доме.

В пятницу глава Белого дома сдал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными.