Врач рассказал о состоянии Трампа в первый день после выписки

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06.10.2020, 22:08, Новости дня

У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в первый день после выписки не наблюдается симптомов коронавируса, жизненные показатели стабильны, самочувствие хорошее, говорится в заявлении его врача Шона Конли.

«Этим утром команда терапевтов президента встретилась с ним в резиденции. Он провел первую ночь отдыха дома, и сегодня не показывает симптомов. Жизненные показатели и физическое обследование остаются стабильными с уровнем амбулаторного насыщения кислородом 95-97%. В целом он продолжает (поправляться) очень хорошо», – передает ТАСС его слова.

Напомним, лечащий врач главы государства Шон Конли заявил, что «пока еще рано говорить о том, что опасность миновала», но Трамп уже не получает никакого особого лечения, которое не мог бы получить в Белом доме.

В пятницу глава Белого дома сдал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными.



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