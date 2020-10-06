Азербайджан обвинил Армению в ракетных ударах по нефтепроводу

06.10.2020, 22:08, Новости дня

Армения нанесла ракетные удары по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, сообщила генпрокуратура Азербайджана.

Как заявили в Азербайджане, вооруженные силы Армении около 20.00 мск «нанесли ракетные удары по части нефтепровода», которая проходит по территории Евлахского района.

«В результате решительных мер нашей армии эта попытка террора была пресечена», – приводит РИА «Новости» текст сообщения генпрокуратуры.

В Азербайджане подчеркнули, что «нефтепровод занимает особое место в энергетической безопасности Европы, является самым большим стратегическим проектом региона».

Общая протяженность нефтепровода превышает 1,7 тыс. км, из них 443 км пролегают по территории Азербайджана, 249 км – Грузии, более 1 тыс. км – Турции. Строительство трубопровода началось в 2003 году, а его заполнение нефтью – в 2005 году. Мощность прокачки нефтепровода составляет 1,2 млн баррелей в сутки.

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что «Степанакерт вновь бомбят». Кроме того, «под ударом» оказался город Шуши. Он обвинил азербайджанскую сторону в преднамеренном нанесении ударов по мирным жителям, передает ТАСС.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе.

Азербайджан не соглашается с заявлениями об отсутствии военного решения конфликта в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.