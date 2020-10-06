Мнение: Чьи крымчане?

06.10.2020, 22:00, Разное

По вопросу, вынесенному в заголовок, состоялся весьма показательный диалог в моем Фейсбуке. Интересно, что мой собеседник – известный гроссмейстер из Одессы, он, в сущности, совсем не кровожадный и даже и не оголтелый националист. Но эти комплексы малых наций… В чем ведь основная проблема с меньшинствами, так сказать, в глобальном смысле? В том, что они с самого детства настолько привыкают жалеть СЕБЯ – что у них не остается жалости ни на кого другого. Есть или они, или предатели, или угнетатели. Всё – других вариантов нет.

Mikhail Golubev интересно, кто это у нас, на насколько высоком официальном уровне утверждает, что “украинцев в Крыму нет”? разумеется, украинцы в Крыму ЕСТЬ, и это, по любым меркам – сугубо ваша оккупантская проблема на данный период, снабжать людей на захваченной вами территории всем необходимым; требовать от нас содействия в этом – просто запредельная наглость.

Алексей Рощин То есть – пусть украинцы умирают, вас это не касается, это “сугубо оккупантская проблема”? Никакого “содействия”, кстати, никто у вас не просит – просят восстановить статус кво. Если Россия перекроет Днепр в районе Смоленска (гипотетический пример), а когда в Киеве начнутся проблемы, будет говорить, что это “сугубо проблемы Киева” – это как?

Mikhail Golubev</i> ответственность – на оккупантах, не на нас. это международная норма отношения к таким темам и попросту логично. да, если украинцы там умрут – виноваты будете вы, в том числе Вы лично.

Алексей Рощин Хм… Давайте так: вашего ребенка у вас забрала ваша жена (бывшая). По суду (допустим, суду неправедному, вы с его решением яростно не согласны). А ребенок болен, его жизнь в опасности. Нужное лекарство у вас есть, у жены – нет. Она его у вас просит. Вы произнесете ту же самую тираду, “Ответственность теперь на тебе! Это международная норма! Если мой ребенок умрет – это будет твоя вина, не дам я тебе ни шиша! Мучайся теперь муками совести!”

Таков будет ваш ответ?



Mikhail Golubev Украинские граждане в Крыму – не беспомощные дети. Они могут делать выбор, как им реагировать на события, куда обращаться, и где им жить. Если же условия в Крыму станут и становятся, в целом, невыносимыми для людей – это ответственность России. Уйдите с нашей территории вместе со всеми своими войсками, и Украина вполне в состоянии наладить жизнь в Крыму без вашей помощи и участия. Никаких проблем с этим. А сейчас мы не обязаны туда поставлять ни капли воды, ни зёрнышка. И, в целом, не хотим вам ни в чём там помогать, с какой такой стати? Это, как если в мою квартиру вторгнется захватчик, вкрутит свой замок, я подам заявление в суд и полицию, а мне предложат платить за текущие расходы захватчика по эксплуатации моей квартиры. Сейчас, разбежался.



Алексей Рощин Они и сделали выбор. А ваш ребенок сказал, что он хочет жить с матерью, а не с Вами. Вы, значит, не дадите ему лекарство, пусть подыхает? А матери пусть будет стыдно, когда у нее ребенок помрет, так?

И речь, если Вы не заметили, не о квартире и вообще не об имуществе – речь о людях. Которых Вы считаете соотечественниками. Или уже не считаете?



Mikhail Golubev К ребенку я буду относиться как к ребёнку, а к взрослому – как к взрослому. Взрослый индивид имеет право на личный подход к своим личным перспективам по формуле “хоть камни с неба”, и на выбор, где подыхать.



Алексей Рощин Ну то есть Ваш ответ “пусть подыхают, они взрослые люди”. Спасибо, понятно. “Национальная солидарность” во всей красе.



Mikhail Golubev Я не могу точно знать, как сейчас в Крыму, не езжу туда после 2013 года по понятным причинам – и не смогу ездить, покуда там заправляет Россия, так что это не совсем мои проблемы, и не моя ответственность: моя ответственность исчерпывается тем, что я поддерживаю позицию своего государства в том, что за гуманитарные проблемы в Крыму отвечает Россия, как и всегда отвечает в подобных случаях международный агрессор и захватчик. Да, если кто-то хочет умирать с Россией, то почему я должен хоть что-то делать по этому поводу?!

Алексей Рощин Что Вы не можете “точно знать”, Михаил – может ли человек жить без воды? У вас есть подозрение, что жители Крыма умеют жить, не испытывая жажды, которое вы – увы и ах – никак не можете проверить? И почему, если подачу воды остановила Украина, за гуманитарные проблемы отвечает Россия? К вам сейчас, в ваш одесский дом, придет слесарь ЖЭКа и отключит водопровод. Кто будет отвечать за возникшие у вас после этого “гуманитарные проблемы” – вы или ЖЭК?



Mikhail Golubev Если гипотетическая квартира мной была бы украдена, то совершенно понятно, что никто в этом случае не должен быть обязан мне туда поставлять воду.



Алексей Рощин А если не была украдена? Допустим, эта ваша квартира, досталась вам честь по чести от дедушки. Но вам пришли и вот так просто отрубили воду. Из ЖЭКа. “Не будем поставлять!” Чья это будет вина в “гуманитарных проблемах” – ваша или ЖЭКа?



Mikhail Golubev Хотите воды в Крыму? Нет проблем, просто освободите захваченную территорию от себя, и Украина возьмёт ответственность за воду и всё остальное в Крыму.



Алексей Рощин Я не говорю о том, что “мы” чего-то хотим или не хотим. Речь о вашей мотивации. Пока видно, что вы вполне сознательно готовы уморить хоть всех крымчан, лишь бы доказать свою “правоту” и обвинить обидчика. Скажите: если все крымчане умрут от жажды, а мировое сообщество обвинит в этом Россию – вы ведь почувствуете большое удовлетворение, не так ли? “АГА! Я ЖЕ ГОВОРИЛ!” Радость будет безмерной?

Это ведь идеальный исход для Украины: с одной стороны – умрут все предатели-крымчане (не захотели жить на неньке-Украине, сволочи), а с другой – у России из-за этого совсем будет испорчена репутация; двойное бинго, разве нет?

Mikhail Golubev ЖЭК или подобные организации предоставляют услуги на основании законодательства и связанных с собственниками документов, а не из абстрактного гуманизма. Если крымчане будут умирать от жажды, то это станет прискорбным результатом российских и только российских преступлений. Меня, за редкими исключениями, очень мало беспокоит происходящее в Крыму сейчас.