 

Мнение: Прокитайский блок за права человека

06.10.2020, 21:55, Разное

Китайский официоз Синьхуа озвучил список стран выступающих с осуждением США и стран Запада за нарушение прав человека. Позицию Китая поддержали 25 стран.

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь на сегодняшних общих прениях Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН озвучил совместное заявление 26 стран, критикующее США и страны Запада за нарушения прав человека, призывающее к полной и немедленной отмене односторонних санкций и выражающее серьезную озабоченность систематической расовой дискриминацией.

Чжан Цзюнь озвучил заявление от имени Анголы, Антигуа и Барбуды, Белоруссии, Бурунди, Камбоджи, Камеруна, Китая, Кубы, КНДР, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Ирана, Лаоса, Мьянмы, Намибии, Никарагуа, Пакистана, Палестины, России, Сент-Винсента и Гренадин, Южного Судана, Судана, Суринама, Сирии, Венесуэлы и Зимбабве.

Пандемия новой коронавирусной инфекции /COVID-19/ продолжает оказывать серьезное негативное воздействие на все страны, в особенности на развивающиеся. Ответные меры и восстановление после пандемии требуют глобальной солидарности и международного сотрудничества. “Однако мы продолжаем быть свидетелями применения односторонних принудительных мер, идущих вразрез с целями и принципами Устава ООН и международного права, мультилатерализмом и базовыми нормами международных отношений”, – указал постпред КНР.
Он отметил, что односторонние принудительные меры производят неоспоримый негативный эффект в области прав человека, так как затрудняют полноценное социально-экономическое развитие и препятствуют благополучию населения, в частности таких групп, как женщины, дети, подростки, старики и инвалиды.
Чжан Цзюнь подчеркнул, что самое мощное оружие в борьбе с COVID-19 – это глобальная солидарность и международное сотрудничество.

Список стран — это «прокитайский блок» в Холодной войне с США.

https://vk.com/wall-156278021_13534 – цинк

Наконец то решили заняться правами человека в США. Давно пора.

Источник: Colonel Cassad



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