Мнение: Работа на метеостанции, любовь немцев к Путину и нужно ли возвращать советские вклады

06.10.2020, 21:35, Разное

1. Идеальная работа для интроверта. Есть интернет, никто не беспокоит, вокруг девственная природа. Почти всё заработанное идёт в накопления, можно откладывать по полмиллиона в год. Двадцать лет отработал, и инвестиций с большим запасом хватит, чтобы уйти на королевскую пенсию: получать дополнительный доход, равный средней зарплате по стране. Профильное образование и особые таланты, насколько я понимаю, не нужны:

https://ria.ru/20201002/zarplata-1578087761.html

Зарплата специалистов, работающих на труднодоступных метеорологических станциях, может доходить до 70 тысяч рублей в месяц, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Якутское УГМС) Татьяна Маршалик.

В Якутском УГМС 44 метеостанции считаются труднодоступными, а тех, куда можно попасть раз в год, — около десяти.

“Сейчас очень сложно с кадрами, все ТДС (труднодоступные станции. — Прим. ред.) не укомплектованы. Но если ты работаешь за недостающего, то получаешь его зарплату. Надо понимать, что тебе там и тратить некуда. Средняя зарплата, если полный штат, 25 тысяч рублей. <…> это деньги, которые ты копишь фактически. А так получается тысяч по 50-70 в месяц, бывают премиальные. Чтобы поехать на ТДС, надо иметь специальное образование. Годичные курсы радистов-метеорологов в техникуме, и тогда мы берем на работу. Пандемия не сильно сказалась на нашей работе, качество информации не пострадало”, — сказала Маршалик.

Она также отметила, что раньше работники ТДС были совсем оторваны от мира, в последние годы оборудование станций заметно улучшилось. С 2018 года все станции обеспечены спутниковыми системами связи.

2. Несмотря на все усилия западных СМИ, клевета в адрес России не работает. Немцы продолжают уважать Путина:

https://lenta.ru/news/2020/10/03/zois/

Жители Германии положительно относятся к президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные Центром восточноевропейских и международных исследований ZOiS, пишет немецкое издание Tagesschau.

Согласно опубликованным результатам исследования, почти 34 процента респондентов из восточной части страны называют Путина эффективным лидером. Многие опрошенные граждане отметили, что российский президент обладает напористостью в родной стране и за рубежом.

Кроме того, немцы ценят Путина за отстаивание традиционных ценностей и близость к народу.

Авторы издания предполагают, что подобное отношение к российскому лидеру вызвано тем, что люди ассоциируют Россию с СССР, который посодействовал мирному объединению ФРГ и ГДР 30 лет назад.

3. В Госдуме недавно снова отказались возвращать советские вклады:

https://lenta.ru/news/2020/10/01/soviet_deposits/

Госдума отказалась принимать законопроект о возврате россиянам советских вкладов в Сбербанке, сообщает РИА Новости. Соответствующий законопроект был отклонен в первом чтении.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в 2019 году группой депутатов от «Справедливой России». Он предусматривает восстановление действия принятого в 1996 году закона о базовой стоимости необходимого социального набора.

Согласно ему, все сбережения советских граждан в Сбербанке должны быть конвертированы в специальный вид госдолга — целевые долговые обязательства. Их величина определяется исходя из двух параметров: стоимости необходимого социального набора (потребительской корзины россиянина на год) и курса специальной условной валюты — долгового рубля, который определяется исходя из динамики соотношения контрольной и базовой стоимости набора.

В 1996 году базовая стоимость одного необходимого социального набора была установлена на уровне 464 рублей СССР, однако закон до сих пор не вступил в силу, что делает невозможным выплату гражданам числившихся за ними сбережений. Помимо них, выплате должны были подлежать средства, вложенные в госдолг СССР и РСФСР, а также в страховые полисы.

Совокупный размер целевых долговых обязательств по курсу 2020 года составляет 45,4 триллиона рублей. Законопроект за авторством депутатов «Справедливой России» предусматривал постепенные выплаты — по 2,5 процента от общей суммы (или 1,135 триллиона рублей) ежегодно.

Если разделить сумму в 45,4 триллиона на 146 миллионов граждан России, то мы получим примерно 310 тысяч на человека. Проблема в том, что эту сумму предполагается взять из государственного бюджета – то есть, из наших же с вами карманов.

Также стоит напомнить, что советский рубль к 1991 году был обеспечен товарами лишь на 14 копеек: большую часть стоимости он потерял ещё во времена Брежнева. Кроме того, советские магазины сильно отличаются от современных. Если пересчитать по покупательной способности, реальная стоимость советского рубля уменьшится ещё в несколько раз.

Опять-таки, с советскими вкладами есть ещё одна проблема. Если выдавать компенсации тем, кто имел вклады в 1991, как насчёт компенсации тем, кто имел вклады, бизнес и недвижимость в 1917?