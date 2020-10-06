Мнение: Беспощадная борьба

06.10.2020, 21:30, Разное

Вполне классическая картина борьбы со следствием, а не с причиной проблем:

Эту кривую можно наложить вообще на любые проблемы и противоречия, с которыми "борятся", а не решают. Ковид – лишь частный случай общего правила.

Вирусы – механизм выбраковки людей (и не только людей) со слабым иммунитетом. Это природный механизм, который устроен так и не иначе. Поэтому противостоять вирусным заболеваниям можно лишь одним образом: повышая здоровье всей популяции в целом.

При этом медицина, как бизнес, напротив, прямо заинтересована в наличии максимально большого количества нездоровых людей – просто потому, что это ее кормовая база. А потому борьба за здоровье нации легким движением руки подменяется "оказанием медицинских услуг населению".

Фактически не вирус – убийца людей. А те, кто ликвидировал систему здравоохранения, ориентированную на здоровье нации, и на ее обломках создал бесчеловечный бизнес, где важнейшим критерием является платежеспособный спрос. Вот эти люди – чиновники и политики – должны будут пойти на отдельный и специальный трибунал, так как никакой Чикатило, Бен Ладен, Басаев или Аль Багдади не убили больше людей, чем те, кто сегодня продолжает бороться со следствиями, а не с причинами. Которые они же и создали.

ПС. Парадокс кривой заболеваемости в том, что новый всплеск – это отложенные последствия летней “борьбы”. “Борьба” никак не смогла отменить базовый функционал вируса – он поражает людей со слабым иммунитетом. Никакие карантины этот иммунитет не повысили. Скорее, наоборот. Поэтому сейчас вирус “добирает” то, что не набрал летом. Вот и всё.