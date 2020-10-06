 

Запытавший до смерти пенсионера мигрант сбежал из России

06.10.2020, 21:23, Разное

“Дни.ру” писали о жестоком убийстве 76-летнего пенсионера в Екатеринбурге. На протяжении суток его пытали двое мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, пытаясь выяснить, где пенсионер прячет свои накопления, а затем, проверив жилище несчастного, избавились от ненужного свидетельства.

Стали известны новые подробности произошедшего. Так, выяснилось, что свою жертву мигранты заприметили в кафе где работали. Они обратили внимание на пенсионера, который, как им показалось, разбрасывался деньгами.

Они заманили пожилого мужчину, страдающего деменцией, к себе в общежитие, пообещав отдать некие старые вещи. Сейчас по делу проходит лишь один подозреваемый, передает “Царьград”. Второй успел сбежать из России.



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