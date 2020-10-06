Далай-лама ответит на вопросы украинцев в прямом эфире

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06.10.2020, 21:15, Новости дня

20 октября в 6.30 лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV впервые пообщается с украинцами в прямом эфире. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщила пресс-служба образовательного сообщества EdCamp Ukraine.

Далай-лама практикует онлайн-встречи с жителями разных стран, недавно они проходили в Великобритании, Тайване, Индии. Такая возможность появилась и у украинцев.

“Истоки этой идеи появились в феврале 2019 года, когда делегация образовательного сообщества EdCamp Ukraine, в которую входят представители школьного образования изо всех уголков страны, посетила Малый Тибет в Индии”, – сказано в релизе.

В пресс-службе образовательного сообщества уточнили, что онлайн-встреча не посвящена религии. Говорить Далай-лама будет на темы мира, образования, пандемии.

Участие в беседе примут экс-министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, фронтмен группы “Антитела” Тарас Тополя, телеведущая канала “1+1” Наталья Мосейчук.

Вопрос Далай-ламе можно отправить на сайте edcamp.org.ua до 10.00 18 октября. Встречу с духовным лидером можно будет посмотреть в записи. Общение будет проходить на английском языке и будет сопровождаться переводом на украинский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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