 

Украина не подписала соглашение о совместном авиапространстве с ЕС

06.10.2020, 21:15, Новости дня

Украина и Европейский союз не подписали соглашение о совместном авиационном пространстве. Об этом свидетельствует совместное заявление лидеров ЕС и Украины, опубликованное на сайте Европейского совета.

“Мы напомнили о важности и подтвердили нашу приверженность заключению соглашения о едином авиационном пространстве в кратчайшие возможные сроки”, – говорится в документе.

Европейское совместное авиационное пространство позволяет устанавливать общие стандарты безопасности и либерализовать рыночные отношения в сфере авиации между Евросоюзом и третьими странами.

Во время пресс-конференции по результатам саммита президент Украины Владимир Зеленский отметил, что соглашение будет подписано в начале 2021 года.

“Что касается свободного авиационного пространства, то скажу вам честно: меня заверили сегодня коллеги, что в начале следующего года мы наконец это сделаем”, – сказал он.

“Европейская правда” сообщала, что Украина завершила переговоры о совместном авиационном пространстве с ЕС в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара (Гибралтар – заморская территория Великобритании, суверенитет над которой оспаривается Испанией).

В июне этого года замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявлял, что подписание соглашения ожидается на саммите Украина – ЕС.

6 октября в Брюсселе прошел саммит Украина – ЕС. Он стал первым двухсторонним саммитом Европейского союза со страной-партнером, который прошел в Брюсселе в традиционном “живом” формате, с начала пандемии COVID-19.

В рамках саммита Украина подписала с ЕС шесть финансовых соглашений, которые предусматривают выделение Украине €390 млн финансовой помощи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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