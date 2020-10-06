 

Франция введет уголовную ответственность за принудительные проверки на девственность

06.10.2020, 21:15, Новости дня

Власти Франции планируют ввести запреты и штрафы врачам, которые предоставляют справку о девственности для традиционных религиозных браков. Об этом 6 октября сообщает BBC.

Согласно законопроекту Министерства внутренних дел Франции, предлагается ввести год тюремного заключения и штраф в размере €15 тыс. для медицинских работников, которые будет выдавать “свидетельство о девственности”.

По информации вещателя, решение является частью законопроекта направленного на укрепление французских светских ценностей и борьбу с тем, что президент Франции Эмманюэль Макрон ранее назвал “исламистским сепаратизмом”.

Чаще всего такие справки просят девушки из Магриба – мусульманского сообщества в северо-западной Африке, сообщает телеканал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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