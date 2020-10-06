Франция введет уголовную ответственность за принудительные проверки на девственность
06.10.2020, 21:15, Новости дня
Власти Франции планируют ввести запреты и штрафы врачам, которые предоставляют справку о девственности для традиционных религиозных браков. Об этом 6 октября сообщает BBC.
Согласно законопроекту Министерства внутренних дел Франции, предлагается ввести год тюремного заключения и штраф в размере €15 тыс. для медицинских работников, которые будет выдавать “свидетельство о девственности”.
По информации вещателя, решение является частью законопроекта направленного на укрепление французских светских ценностей и борьбу с тем, что президент Франции Эмманюэль Макрон ранее назвал “исламистским сепаратизмом”.
Чаще всего такие справки просят девушки из Магриба – мусульманского сообщества в северо-западной Африке, сообщает телеканал.
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