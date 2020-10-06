 

Участникам пробного ВНО вернули 36,6 млн грн – Минфин Украины

06.10.2020, 21:15, Новости дня

По состоянию на 1 октября Министерство образования и науки Украины совместно с “ПриватБанком” вернули средства за пробное внешнее независимое оценивание, которое прошло дистанционно из-за эпидемии коронавируса, 149 тыс. 611 участникам. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Сумма возвращенных денег составила 36 млн 688 тыс. грн, что составляет 69,9% от общей суммы. Всего участникам пробного ВНО должны вернуть 52 млн 450 тыс. грн.

“Средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с COVID-19 и ее последствиями, которые были направлены в АО КБ “ПриватБанк” для возвращения 218 тыс. 663 участникам ВНО”, – сказано в сообщении.

Выплаты  должны завершитьсяд до 1 декабря.

Каждый участник пробного ВНО-2020 в среднем платил 145 грн за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме.

Порядок возвращения средств за пробное ВНО Кабинет Министров утвердил 17 июня.  Общая сумма средств, компенсированных участникам пробного ВНО, составляет 52 млн 450 тыс. грн. Средства выплачиваются из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.

Основная сессия ВНО в 2020 году продолжалась с 25 июня по 17 июля. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературе (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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