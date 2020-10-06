Организация по запрещению химического оружия подтвердила отравление Навального токсичным веществом

06.10.2020, 21:10, Разное

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила наличие токсичного химического вещества в биоматериалах политика Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте организации.

«Результаты анализа биомедицинских проб, проведенного специально назначенными лабораториями ОЗХО, свидетельствуют о том, что господин Навальный подвергся воздействию токсичного химического вещества, действующего как ингибитор холинэстеразы», — говорится в заявлении организации.

О результатах своих исследований ОЗХО уведомила Германию. Одновременно с этим британское постпредство при ОЗХО заявило, что найденные экспертами организации токсичные элементы — из группы «Новичок».

Как уточнили в ОЗХО, вещество, обнаруженное в крови и моче Навального, имеет сходные структурные характеристики с токсичными химическими веществами, которые были дополнительно включены в список ОЗХО после отравления Скрипалей «Новичком». При этом яд, найденный у Навального, в перечне запрещенных не значится.

«Что значит "структурно схожие, но другие"? А то и значит: новое вещество семейства "Новичок". Как ранее уже заявляла Германия, теперь это подтверждено официально. То есть РФ больше не может даже сказать "ну тут просто лежали на складе с 80-х годов какие-то флакончики Новичка, мы за ними не уследили". Нет, сегодняшний пресс-релиз ОЗХО фактически подтверждает, что сейчас, в 2020 году, в РФ есть активная программа разработки новых боевых отравляющих вещества класса "Новичок", — считает соратник Навального Леонид Волков.

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Таким образом, ОЗХО подтвердила выводы немецких, французских и шведских лабораторий, которые в начале сентября заявили об отравлении политика «Новичком». Напомним, оппозиционеру стало плохо 20 августа в самолете Томск-Москва, вскоре он впал в кому. Вскоре его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите», сейчас он уже выписан из стационара и проходит реабилитацию.