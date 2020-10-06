 

В ЕС заявили о ключевой роли Украины в транзите российского газа

06.10.2020, 21:08, Новости дня

Участники саммита ЕС – Украина подтвердили ключевую роль этой страны в транзите российского газа в Евросоюз и пообещали помочь модернизировать ее газотранспортную систему, говорится в итоговом заявлении саммита.

«Мы вновь подтверждаем роль Украины как стратегической страны для транзита газа в ЕС. Мы подчеркиваем важность продолжения модернизации газотранспортной системы этой страны и дальнейшего сотрудничества в этой сфере с целью укрепления европейской энергобезопасности», – передает ТАСС содержание сообщения.

Кроме того, участники саммита ЕС – Украина призвали Россию «соответствовать конструктивным усилиям Украины в выполнении Минских соглашений» и выразили озабоченность в связи с предполагаемым «присутствием российских военных средств и военного персонала» в Донбассе.

«Мы отметили важность полного выполнения Минского соглашения всеми сторонами и подчеркнули российскую ответственность в этом вопросе. Мы приветствовали конструктивный подход Украины и призвали Россию соответствовать ему. Мы остаемся глубоко озабочены в связи с присутствием российских военных средств и военного персонала на неподконтрольных правительству территориях», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время саммита ЕС заявил о готовности быть вовлеченным в работу в рамках так называемой платформы по Крыму – международной площадки для обсуждения крымской тематики



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